Crítica de cinema: Madame Hyde

"A curiosa esquizofrenia acaba por não funcionar", escreve Tiago R. Santos na sua crítica

Serge Bozon constrói uma bizarra variação dos filmes onde um professor muda a vida dos alunos com métodos pouco convencionais. Há uma indefinição de tom em Madame Hyde: as cenas na aula são orgânicas mas Roman Duris interpreta o director da escola como se estivesse numa paródia ao género. A curiosa esquizofrenia acaba por não funcionar.



Nota: 2 estrelas e meia



De Serge Bozon

Fra. • Drama • M14 • 95m

Com Romain Duris, Isabelle Huppert e Adda Senani