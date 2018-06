Crítica de cinema: Querido Ditador

Nota: 1 estrela



De Lisa Addario e Joe Syracuse

EUA • Comédia • M12 • 90m

Com Michael Caine e Odeya Rush

Querido Ditador beneficia de uma premissa original - Tatiana (Odeya Rush, espécie de Mila Kunis avant la lettre), uma teenager de espírito rebelde mas parca iniciativa transforma-se numa força temível da escola local graças aos conselhos de Anton Vincent (Michael Caine), ditador centro-americano deposto que se refugia no seu lar suburbano -, mas a direcção é pedestre, as interpretações levam a farsa a um nível de ridículo que provoca vergonha alheia (Seth Green como dentista-fetichista é particularmente intragável) e o potencial esboroa-se como o pão racionado do regime comunista do tirano.