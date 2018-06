Vai começar a operação biquíni 2018

Cores, padrões e tecidos - a cada Verão, o swimwear reinventa-se. Descubra as tendências deste ano e como estão a crescer as pequenas marcas portuguesas

Alguns dos melhores dias das nossas vidas acontecem junto ao mar, quando perdemos o peso da roupa, da rotina e do trabalho e, por horas, recuperamos a alegria da infância. A água azul das praias e das piscinas e o verde das lagoas parecem ter estado um ano inteiro à espera - o reencontro merece um traje à altura. Em 2018, graças à tecnologia, há dezenas de marcas de biquínis e calções de banho a prometerem-nos a máxima beleza na mínima quantidade de tecido. O difícil é escolher.



No meio de tantas cores, padrões, folhos e fitas, laços e nós, há uma tendência que renasce vinda directamente dos anos 80: o duo cuecas cavadas e sutiã caicai. Quem não se lembra dos videoclipes da Sabrina na piscina ou da princesa Stéphanie do Mónaco a exibirem os ossos da bacia entre tiras de licra? Pois bem: a vaga retro que anima os millennial também passa pelo minimalismo dos biquínis-triângulo de duas cores, tão sóbrios quanto sexy, que algumas marcas estão a fazer renascer.



Se é adepta dos conjuntos assimétricos de padrões ou cores saiba que o Verão já não passa por aí. Os biquínis voltaram a ser duas peças que se combinam e os fatos-de-banho são cada vez mais uma opção para quem prefere uma silhueta elegante a uma barriga bronzeada.



A stylist Lúcia Valdevino, que tem muitos trabalhos feitos com marcas de roupa de praia portuguesas, explica: "Os fatos-de-banho não podem ser já considerados uma tendência pois a peça está na moda há já vários anos. Basta ver o aumento da oferta para perceber que eles se estabeleceram como uma opção viável: lisos, com padrões, fechos, atilhos, cintos... há-os mesmo para todos os gostos."



As grandes novidades são os padrões fortes: "Bolinhas, frutos, riscas em modo arco-íris e os tecidos com o surgimento dos veludos, da licra com nervuras (ribbed), metalizados e com muitos detalhes, entre os quais se destacam os cintos."



Algumas destas tendências estendem-se à roupa de praia masculina. Os calções querem-se mais compridos e com padrões divertidos, cores vibrantes mesmo a pedir que os homens se dispam de monotonia e escolham uma peça como se tivessem de novo 8 anos - ou seja, que apostem nos amarelos, nos vermelhos, nos azuis intensos, nos padrões com flores, frutos ou bonecos. Vivemos no tempo dos emojis e há que tirar a bonecada do ecrã para a vida real.



Para os rapazes que não gostam mesmo de padrões este será um Verão difícil. Só as marcas desportivas deverão ter opções para eles, uma vez que muitas estão a abrir os seus arquivos e a relançar modelos dos anos 80, com cores mais sóbrias e todo o charme retro das riscas, das atmosferas dos courts de ténis, do automobilismo e da vela.