"O meu ataque à tristeza que arruína as crianças antes de elas terem uma hipótese." As palavras são do próprio Luis Buñuel, refletindo sobre este ainda estrondoso Os Esquecidos, o segundo filme do período mexicano do autor espanhol.Contar a história de Pedro e Jaibo é denunciar como a extrema pobreza conduz às mais dolorosas injustiças. Pedro, rejeitado pela mãe, que se torna cúmplice involuntário de Jaibo - um adolescente mas já cruel e manipulador - até todas as hipóteses de futuro deixarem de ser viáveis.Buñuel filma os seus pequenos protagonistas como condenados, recusando-se a desviar a câmara dos horrores que enfrentam e provocam. Mesmo quando dormem, não há descanso: a famosa sequência de sonho com a mãe que flutua e oferece carne podre ao seu filho continua tão impactante agora como há 69 anos. "Que os matem a todos", diz o cego."Este filme não é otimista e deixa a solução do problema para as forças progressivas da sociedade", declara o filme logo ao início. Continuamos à espera.De Luis BuñuelMéx. • Drama • M/12 • 85minCom Alfonso Mejia, Roberto Cobo e Estela IndaNota: 5 estrelas