Crítica de cinema: Operação Shock and Awe

"A carreira de Rob Reiner como realizador sempre foi apoiada num resoluto classicismo, com pontos altos em géneros distintos", escreve Pedro Marta Santos na sua crítica

À excepção do pai de todos os mockumentaries, This Is Spinal Tap, a carreira de Rob Reiner como realizador sempre foi apoiada num resoluto classicismo, com pontos altos em géneros distintos como o coming of age (The Sure Thing e o tocante Stand By Me), a comédia romântica (inspirada e modelar em When Harry Met Sally), a fantasia (The Princess Bride) ou o thriller (Misery). Após 1995, a fonte criativa parece ter secado, mas este é um regresso à boa forma narrativa, sobre a investigação pouco conhecida de um trio de editor e repórteres da Knight Ridder que, pregando sozinho no deserto, denunciou a mentira da administração de Bush filho quanto às armas de destruição maciça no Iraque.



Televisivo? Talvez seja preciso rever o mais que sobrestimado Spotlight.



Nota: 3 estrelas



De Rob Reiner

EUA • Drama • M14 • 90m

Com Woody Harrelson e James Marsden