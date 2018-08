Crítica de cinema: Nada a Perder

O filme Nada a Perder retrata a vida de Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus

Biopic de Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, é financiado pela IURD - com o "apoio cultural" de empresas como a Teixeira Duarte - e quer ser uma febril hagiografia do visionarismo do líder, embora provoque o efeito contrário: começa com Edir criança a tombar cinco metros, de uma árvore, levantando-se para jogar à bola com miúdos que o sovam, e a partir daí é sempre a descer. Narra-se a pureza evangélica de um herói retratado como um pateta obsessivo, que se ajoelha em choro durante um lanche e passa um terço do filme a pedir que o deixem pregar. É mau proselitismo, mas cinema é que não é.



Nota: 0 estrelas



De Alexandre Avancini

Bra. • Biografia • M12 • 134m

Com Petrônio Gontijo e Day Mesquita