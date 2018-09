Crítica de cinema: Milla

"O foco desta rara cineasta (e cineasta rara, trata-se da segunda longa em oito anos) é um par de adolescentes, Milla e Leo, interpretado por actores amadores porém exemplares, tentando sobreviver no Norte de França no seu precário microcosmos", escreve Pedro Marta Santos

Com Nana, um dos melhores filmes de 2011, Valérie Massadian cometia a proeza de filmar a espécie humana como uma paleontóloga, enquanto o mundo se consumia pelas dolorosas pegadas de uma criança de 4 anos. Agora, o foco desta rara cineasta (e cineasta rara, trata-se da segunda longa em oito anos) é um par de adolescentes, Milla e Leo, interpretado por actores amadores porém exemplares, tentando sobreviver no Norte de França no seu precário microcosmos. Mantém-se a pobreza da condição social, o manto solitário, o equilíbrio ténue entre natureza e civilização e uma singularidade do olhar, ora naturalista ora de grande empenho formal, que tornam Massadian preciosa.



Nota: 4 estrelas



Valérie Massadian

França. • Drama • 128m

Com Severine Jonckeere e Luc Chessel