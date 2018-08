Há mar e mar…E há 17 parques aquáticos para visitar

Aquashow

A fama do parque aquático algarvio é antiga, mas este Verão há novidades: ao clássico River Slide, ao imponente Free Fall de 32 metros de altura e ao Aquakids, com túneis, chuveiros e escorregas à medida dos miúdos, o Aquashow junta um jacúzi para 60 pessoas, uma piscina tropical e um escorrega de seis pistas, para descer de bóia: o Thunder Cruise.





Splash Seixal

Semino EN 396, Quarteira • 289 315 129 • 10h-19h30 (até 30/9) •Marinha GrandeOs típicos escorregas em caracol, pistas, tobogãs e water slides aliam-se no Mariparque a outras actividades cheias de adrenalina, como o aquaball, o caiaque, tiro ao arco, escalada, slide e BTT.R. de Leiria, 112-114, Marinha Grande • 244 574 530 • 10h-19h •Cabo MondegoCom quatro escorregas de diferentes alturas e doses variáveis de adrenalina, um parque infantil, uma piscina de natação semiolímpica e uma ampla zona relvada, o parque da Figueira conta ainda com um bar com hamburgueria.Av. D. João II, 70, Figueira da Foz • 233 402 723 • 10h30-19h •PenafielCom seis áreas temáticas - Mundo da Confusão, Aldeia Medieval, Souk, Refúgio dos Piratas, Far-West e África, as últimas três com atracções aquáticas -, o Magikland tem chama Lagoa Pirata à sua piscina infantil e tem nos Bumper Boats - uma espécie de carrinhos de choque aquáticos - e no rio Bravo, para todas as gerações, os seus ex-líbris.R. Santo André, 1279, Marecos • 255 712 357 • 10h-19h30 •AmaranteNa encosta norte do Tâmega, o maior parque aquático de montanha da Península Ibérica tem nos vários circuitos de pistas rápidas e múltiplas e no imponente escorrega tubular Fast Mountain, com 180 metros de comprimento e 22 de altura (um dos maiores da Europa), é diversão garantida.R. Tâmega, 2245, Fregim • 255 410 040 • 10h-19h •AlcantarilhaSeja no escorrega Hydra, no Kamikaze ou nos rápidos - um percurso feito de bóia, a uma velocidade vertiginosa -, a adrenalina está garantida no parque algarvio, que também tem espaços dedicados à família e às crianças, como o Surf Beach e o Paraíso Infantil.EN 125, Sítio das Areias • 282 320 230 • 10h-18h •NazaréCom vista para a praia do Norte, o Norpark tem escorregas de três e quatro pistas, jacúzi e piscinas - uma infantil, outra semiolímpica. Com um extenso relvado, conjuga a adrenalina da descida nos tubos com a vontade de descontrair na toalha, a olhar para o mar.Estr.ª Praia do Norte, Sítio da Nazaré • 262 562 282 • 10h-19h •GuimarãesConstituído por duas piscinas, uma delas para crianças, o Scorpio tem duas áreas diferentes: a Fantasilândia, com escorregas, repuxos de água, multipistas e um escorrega tubular com 12 metros, e a zona do Waterslide, ao qual se sobe a 20 metros de altura, para depois deslizar a grande velocidade, até à piscina de recepção.Alam. Desportos, Candoso • 253 423 200 • 10h30-19h30 •ViseuEste complexo desportivo composto por três escorregas, três piscinas e uma extensa área relvada animada a música e dança, tem ocasionalmente aulas de aquazumba.Urbanização da Misericórdia, Cabanões • 232 469 102 • 10h-20h •Com insufláveis como o Banzai Splash, a Ilha do Surf e o Jungle Splash, o tradicional Kamikaze e os Dynamic Boats, onde duas pessoas podem testar a sua velocidade pedalando numa piscina, o Splash Seixal tem ainda bungee em trampolins e duas piscinas, uma delas infantil, com bolas.Cais Fluvial, Seixal • 210 494 902 • 10h-20h (até 31/8) •



Vagasplash

Além dos três escorregas com voltas e reviravoltas, e das duas maiores piscinas, o Vagasplash tem outras diversões: um campo de minigolfe, um de vólei e um parque infantil. Conta ainda com um bar-restaurante e bungalows T1 onde é possível pernoitar (com reservas, no mínimo por duas noites, a €60 cada).

R. Labrego, Praia da Vagueira, Vagos • 234 797 732 • 10h-19h • €8; até 11 anos: €6

Zoomarine

O clássico parque algarvio, com um vasto programa dedicado aos golfinhos e atracções com outras espécies (como o novíssimo habitat de cágados), estreou recentemente a Ilha do Tesouro, com escorregas para as crianças, e o Aquasplash, ao estilo "batalha aquática". Também renovou a Zoomarine Beach e inaugurou campos de férias para crianças, com pernoita, a partir de €50.



EN 125, km 65, Guia, Albufeira • 289 560 300 • 10h-19h30 (até 3/11) • €29; até 10 anos: €21





Slide & Splash

Aos clássicos do parque algarvio, como o Black Hole - onde a visibilidade reduzida põe os outros sentidos à prova - e o Tropical Paradise, para os mais pequenos - vieram recentemente juntar-se o escorrega de alta velocidade (com bóias) The Big Wave e o Disco River, "uma discoteca deslizante", com música e jogos de luzes a acompanhar a descida.



EN 125 Vale de Deus, Estômbar, Lagoa • 282 340 800 • 10h-18h; fecha a 2/11 • €27; até 10 anos: €20



Parque Aquático de Fafe

Fafe

Com nove pistas de escorregas em diferentes estruturas, quatro piscinas - duas para adultos, outras tantas para crianças (com diversões adaptadas à faixa etária) - e animadores sempre presentes, é o mais cobiçado destino de Verão da sub-região do Ave.



Tv. Sol Poente, 1, Fafe • 253 495 270 • 10h-19h • €12; até 12 anos: €6 (em Setembro, €10 e €5)

Water Park Gerês

Terras de Bouro

O parque ideal para testar a flexibilidade e o equilíbrio, com diversões como a escalada do Iceberg (com uma plataforma a quatro metros acima da água de onde os mais aventureiros podem saltar) ou actividades como o Stand-Up Paddle e o FlyBoard, uma prancha com jactos de água. A segurança é garantida pelos monitores sempre presentes e o uso obrigatório de colete.



Praia do Alqueirão, Caniçada, Gerês • 915 658 866 • 10h-18h • €13 (idade mínima: 6 anos)



NaturWaterPark

Vila Real

No parque transmontano, totalmente ecológico, escorregas como o Boomerang, o Pêndulo e a Space Ball, que deixa os visitantes com a cabeça à roda devido à sua estrutura circular, e ainda pistas de competição e escorrega com quatro pistas para todas as idades.



Quinta do Barroco, Póvoa/Andrães • 259 309 120 • 10h-19h • €15; até 11 anos: €8



Aquagruta

Mira de Aire

Junto às grutas que são uma das Sete Maravilhas Naturais de Portugal, a frescura está na piscina de natação, nos três escorregas de água e na piscina para crianças do Aquagruta - que também tem solário, para trabalhar o bronze.



Av. Dr. Luciano Justo Ramos, 470, Mira de Aire • 244 440 322 • 10h30-19h30 • €8,60; até 11 anos): €6,80