Crítica de cinema: Com Amor, Simon

Com Amor, Simon retrata a vida de um adolescente que aparentemente leva uma vida comum, mas esconde um segredo, é gay

Há uma simpatia imediata por esta comédia teen, baseada num bestseller da especialidade, sobre um miúdo, Simon Spier (óptimo Nick Robinson), de vida convencional, quase all-american (o pai era um popular quarterback e a mãe, oradora de sucesso no liceu), mas com uma particularidade mantida em segredo aos 17 anos: é gay.



Pioneiro no retrato mainstream hollywoodiano da homossexualidade na adolescência (foi um sucesso nos EUA), segue as regras dos clássicos coming of age, com mais inspiração nas comédias icónicas de John Hughes do que nas aliterações radicais de Judd Apatow e companhia, revelando desenvoltura q.b. no equilíbrio entre divertimento e drama, sem ideias originais.



É pena o excesso fofinho do clímax numa roda gigante, que faz Pretty in Pink parecer um modelo de contenção.



Nota: 2 estrelas e meia



De Greg Berlanti

EUA • Comédia Dramática • M12 • 110m

Com Nick Robinson e Jennifer Garner