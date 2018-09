Aviso: Tubarões pré-históricos à solta no cinema

Cinco anos após o confronto, Jonas é chamado para resgatar uma equipa que fica presa no fundo do oceano. Jonas e os companheiros, entres eles a oceanógrafa Suyin (Bingbing Li) e o seu pai Zhang (Winston Chao), responsável pelo centro de investigação, o médico Dr. Heller (Robert Taylor), o financiador do projector Jack Morris (Rainn Wilson) e a engenheira Jaxx (Ruby Rose), embarcam numa jornada para impedir que o tubarão Meg (diminutivo de Megalodon) ataque uma praia na costa chinesa.

Tudo começou com o Tubarão de Spielberg , em 1975, até hoje um dos mais aclamados do género. A moda pegou e ao longo de 43 anos foram inúmeros os filmes que tiveram os tubarões como personagens centrais, fossem de três ou de 20 metros. Esta semana estreia Meg: Tubarão Gigante.Muitos títulos conquistaram a atenção do público ao longo dos anos, nomeadamente Perigo no Oceano (1999), Em Águas Profundas (2003) e Águas Perigosas (2016). Até os filmes de animação foram contagiados com esta "febre" - ver os tubarões que tentaram renunciar à sua natureza carnívora em À Procura de Nemo (2003).Meg: Tubarão Gigante apresenta o maior e o mais antigo tubarão, o Carcharodon megalodon. Baseado no livro Meg, a Novel of Deep Terror de Steve Alten e realizado por Jon Turteltaub, mostra o encontro traumático de Jonas Taylor (Jason Statham), experiente mergulhador, com uma criatura que se pensava extinta há milhões de anos.