Crítica de cinema: A Vingança de Lizzie Borden

Foi em 1892 que Andrew Borden e a sua mulher foram assassinados em casa, mortos com quarenta golpes de machadinha cada um – daquelas que servem para cortar a cabeça a pombos, uma imagem recorrente em A Vingança de Lizzie Borden. Mas Craig William Macneill e Bryce Kass, o argumentista, retratam os infames crimes usando filtros contemporâneos.



Lizzie é uma das filhas da família mais rica de Fall River (a outra, Emma, desaparece sempre que dá jeito à narrativa) e sente-se oprimida – a vários níveis – pela sociedade patriarcal; Bridget é uma modesta empregada irlandesa, a única que estava também presente no dia em que o sangue pintou as paredes.



Ao contrário do que o título português promete, não é bem uma vingança; é mais uma revolta, um grito mudo que Sevigny e Stewart interpretam com convicção.





A Vingança de Lizzie Borden

De Craig William Macneill

EUA, Drama, 105m, M/16

Com Chloë Sevigny e Kristen Stewart

Nota: 3 estrelas