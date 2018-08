Crítica de cinema: A Mulher do Padeiro

"Este filme de Marcel Pagnol demonstra que as obras-primas nunca envelhecem", escreve Tiago R. Santos na sua crítica

Reposição englobada no ciclo Cinema Francês - Os Grandes Mestres, este filme de Marcel Pagnol demonstra que as obras-primas nunca envelhecem. Realizado em 1938, é tão bom que me faz questionar porque é que só agora, quase com 42 anos, o vi pela primeira vez.



Numa pequena aldeia na Provença, onde as rivalidades são ancestrais, instala-se um novo padeiro com a sua jovem e bela mulher. Quando ela foge com um pastor, os habitantes são obrigados a juntar-se para a tentar recuperar - ou ele não voltará a cozer o necessário pão. A interpretação de Raimu - como o marido atraiçoado - é maravilhosa, repleta de dignidade e empatia. E Pagnol, apesar do tom espirituoso do filme, olha para ele com a seriedade de um coração partido. Maravilhoso.



Nota: 4 estrelas e meia



De Marcel Pagnol

Fra. • Comédia • M12 • 133m

Com Raimu e Ginette Leclerc