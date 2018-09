Crítica de artes plásticas: João Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira

A presente instalação - política, ou de "política sexual", A mão na coisa, a coisa na boca, a boca na coisa, a coisa na mão - é assinada por João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, que se apresentam em dupla, em espaços galerísticos ou tentando o cinema, de 2004. Vale integra a geração de finais de 90, com Onofre, Leonor Antunes ou Filipa César, ligados a temáticas como o espaço, a percepção, o corpo, o desejo - distinguindo-se dos artistas da primeira metade da década, mais ligados à ideia de sociedade ou a Guy Debord. Como nesta exposição, no seu trabalho identidade nacional e sexual misturam-se (filme Festa Brava), alargando-se, já com Ferreira, ao desastre ecológico (Barco Negro, 2004). Aqui, através de objectos (redondel de cabinas e calças cortadas), falam da homossexualidade no Estado Novo, logo desde o título. Um edital dos anos 50 multava práticas como "aquilo atrás daquilo" ou "aquilo na mão", com valores desde 2$50 a 100$00. Ironia real.Nota: 4 estrelasAté 15/9 • 3.ª a 6.ª, 12h-20h • Sáb., 15h-20h