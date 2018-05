Crítica Cinema: Amor à meia-noite

Do mesmo realizador de Step Up Revolução, Amor à Meia Noite é daquela pornografia romântica para adolescentes sonhadores que poderia ter sido adaptada de um romance de Nicholas Sparks - mas afinal é o remake de um filme japonês. Seja como for, é tão mau como se esperava.

Katie é uma rapariga que não pode ser exposta aos raios solares (uma condição real, com efeitos devastadores, mas aqui a doença traduz-se numa suave e fotogénica palidez); Charlie é um rapaz muito sorridente, interpretado por Patrick Schwarzenegger, o filho de Arnold.

A manipulação emocional do filme é descarada e assumida, quase ingénua, e não há qualquer tentativa de enriquecer a banalidade deste triste e indiferente romance.