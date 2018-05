Crítica de cinema: As Boas Maneiras

De Juliana Rojas e Marco Dutra

Brasil • Terror • M14 • 135m

Com Isabél Zuaa e Marjorie Estiano

As Boas Maneiras recusa-se a pertencer a um único género. É uma fantasia assumida mas também entra no território do terror com partes musicais sustentadas numa história de amor e sexo onde questões de classe social assumem particular relevância. Ana, grávida e sozinha em São Paulo apesar de pertencer a uma abastada família nordestina, contrata Clara como "babá" do filho que ainda não nasceu.A cada lua cheia, Ana revela comportamentos inexplicáveis. São inúmeras as influências da dupla Juliana Rojas e Marco Dutra (incluindo o óbvio Rosemary's Baby, de Roman Polanski), mas isso não impede a singularidade do resultado final, para a qual contribui, e muito, Rui Poças, o director de fotografia português que ilumina os quadros com tons de fábula. Isabél Zuaa, nascida em Lisboa, é uma revelação, possuindo a rara capacidade de transmitir força e fragilidade em simultâneo e é também a sua interpretação que equilibra o filme quando as ambições se tornam superiores às suas capacidades - ao ceder à tentação de transformar os seus monstros em criaturas reais, a segunda parte de As Boas Maneiras prescinde da eficácia da sugestão e aposta antes em efeitos especiais pouco convincentes.