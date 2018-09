Como Tirzah fez um álbum de amor para repensar as canções de amor

Em parceria com a melhor amiga Mica Levi (Micachu & The Shapes), Tirzah escreveu 11 canções simples, directas e honestas sobre as relações actuais. É preciso Devotion

Do outro lado da linha ouve-se uma voz calma, entre a timidez e a descontracção. Ao telefone, a voz de Tirzah Mastin, 30 anos, pouco diz da pessoa por trás das canções de Devotion, o seu primeiro longa-duração. Passaram-se cinco anos desde que Tirzah apareceu com o single I'm Not Dancing, uma colaboração com Mica Levi, a Micachu dos Michachu & The Shapes, autores das aclamadas bandas sonoras de Debaixo da Pele e Jackie. Portanto, à conversa com Tirzah, é impossível evitar Mica, produtora de Devotion e sua amiga de longa data. Conheceram-se na escola, na Purcell School For Young Musicians, em Watford, cidade a norte de Londres, no princípio da adolescência. "Começámos por fazer música como um hobby, meio à experiência. No início não tínhamos nenhum objectivo, aliás, nem tínhamos interesses musicais comuns."



Dezassete anos depois, directamente da sua casa em Londres, Tirzah confessa que a relação que mantêm profissionalmente é paralela à amizade: "É tudo muito descontraído, uma extensão da nossa relação. Encontramo-nos, basicamente só para estarmos juntas, falarmos, fazer música, falar sobre música, sobre assuntos pessoais ou sobre o que se passa no Reino Unido e no mundo."



A proximidade sente-se na música, a descontracção nem por isso. Isto é, Devotion é um álbum profundamente intencional, com uma visão clara sobre como construir algo à volta da ideia de "R&B do futuro" que a imprensa alardeia e parece nunca realmente descolar. Quando Tirzah surgiu com I'm Not Dancing as comparações com Tricky foram quase imediatas, menos pelo registo sonoro e mais pelo tom fresco com que a sua voz acasalava com aqueles beats, fazendo lembrar a novidade do trip-hop de Bristol no início dos anos 90.



É cedo para julgar Devotion como a concretização disso, de um novo futuro, mas não há dúvida de que resultou de muitos cuidados. O álbum foi sendo criado ao longo de vários anos e nasceu da expressa vontade de Tirzah em fazer um longa-duração, mas precisava desse período de maturação: "Não tinha pressa, não senti qualquer urgência em fazer um álbum. Foi algo que fui fazendo com calma, gostei do processo assim. Tínhamos sempre em mãos material para lançar mais um EP ou um single ao longo destes anos, mas queria mesmo fazer um álbum, era o tipo de desafio criativo que procurava - até porque eu prefiro ouvir álbuns a singles."



No meio disto tudo, há a vida. Tendo a sua filha nascido em Novembro, Tirzah está agora a acabar a licença maternal do seu trabalho na impressão de têxteis, área em que também se formou e que, como confessa, é uma das suas grandes paixões. Devotion reflecte esse dia-a-dia, mas sempre focado nas relações: canções como Gladly, Affection, Fine Again, Guilty e Devotion são exemplos disso.



Pergunta-se se este é um álbum de canções de amor e Tirzah responde de imediato que sim, mas que é mais um "álbum de amor". Não é um jogo de palavras, antes uma maneira de falar: as letras de Tirzah são simples, directas e, mais do que reflectir experiências pessoais, soam a divagações assertivas sobre as relações entre pessoas, a forma de como as coisas se aguentam, sobrevivem e o que se faz para o amor sobreviver: "Gosto de manter as coisas simples, o que significa honestas, e achei essa abordagem necessária. As minhas canções sempre foram assim, mas agora sinto que estou num capítulo diferente da vida, portanto, também surgem novas representações da vida e do amor."



Além de Mica Levi, o produtor Kwesi Sey e o seu irmão, Coby Sey, ajudaram Tirzah na concretização de Devotion. Na faixa titular, a voz de Coby cria um fundo maravilhoso, quase como uma camada por cima do instrumental e por baixo da voz de Tirzah, que cria uma espécie de diálogo imaginado entre os dois: mais do que R&B do futuro, é R&B onírico, como se Tirzah tivesse descoberto a fórmula de transformar a música urbana de Londres (o grime, o dubstep apocalíptico) em música de cabaré. São temas como este que levam Tirzah a trabalhar numa abordagem diferente para os palcos: "Tocar ao vivo é sempre um processo de aprendizagem, no início não sabia bem como o fazer. Penso que tem de haver algo que crie uma conexão com a audiência, ou torna-se algo insular, é só interpretar canções. Neste momento estamos a dividir as canções em partes, para as tocarmos com guitarras, teclados e drum pads e estarmos [Tirzah, Mica e Coby] em palco, de uma forma mais activa." Pouco importa que Devotion defina, ou não, o R&B do futuro. Ali pulsa o presente - e que presente.



