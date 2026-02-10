Sábado – Pense por si

Após dois meses internado, Nuno Markl regressa a casa e volta para "as patas" de Flor e Chiclete

Após mais de dois meses de internamento devido a dois AVC, o humorista Nuno Markl partilhou um momento de ternura e alegria ao regressar a casa.

10 de fevereiro de 2026 às 09:58
Nuno Markl está de volta a casa! E às 'patas' das suas cadelinhas
Nuno Markl está de volta a casa! E às "patas" das suas cadelinhas

O humorista e comunicador português Nuno Markl, de 54 anos, viveu este fim-de-semana um dos momentos mais aguardados da sua recuperação: o regresso a casa após mais de dois meses de internamento devido a dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) que o obrigaram a permanecer em cuidados hospitalares.

Leia mais no .

Tópicos chiclete Internamento Internado Humoristas Nuno Markl
