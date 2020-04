Cinco filmes para cinco anos sem Manoel de Oliveira

Morreu a 2 de abril de 2015, aos 106 anos, depois de dezenas de filmes de todas as formas e tamanhos, um percurso (no mínimo) pouco convencional e um legado que resistirá pelos menos outro século. Manoel de Oliveira, tido, lá fora como cá dentro, como o maior realizador português, deixou-nos faz hoje 5 anos.Das películas mais frontais e impressionistas às mais contemplativas e filosóficas, a sua obra multifacetada não angaria, hoje em dia, a popularidade que a sua aclamação crítica uníssona daria a entender – algo que podemos atribuir tanto à densidade conceptual de muitos dos seus filmes quanto à sua recusa em contentar-se com um estilo narrativo linear em tantos outros.Há muito, no entanto, para admirar numa obra que abrange nove décadas, motivo pelo qual reunimos, nesta data, cinco títulos que ilustram diferentes vertentes do trabalho de um dos nossos maiores artistas.O seu primeiro filme, um documentário a preto-e-branco em plena época do cinema mudo, é uma carta de amor à zona ribeirinha do seu nativo Porto e ao dia-a-dia dos seus trabalhadores. Poupado em diálogos e extremamente generoso em planos deslumbrantes e montagem criativa, é até hoje ensinado em cursos de Cinema pela sua proficiência, cuja apreciação não depende de um conhecimento especialmente técnico da sétima arte.Talvez o mais acessível entre os seus mais conhecidos trabalhos, a sua primeira longa-metragem de ficção rouba o título a uma brincadeira de crianças e utiliza atores amadores para contar uma enternecedora história de amor infantil. Ainda que se viesse a prestar a análises mais profundas, é Oliveira no seu mais direto e uma boa porta de entrada para um Cinema que se afastaria deste registo a largos passos nas décadas seguintes.O que é este filme? Ao capturar as celebrações religiosas da aldeia transmontana de Curalha, durante as quais são encenados episódios da Paixão de Cristo, Manoel de Oliveira tece documento, ficção, teatro, crítica social, comentário político, exegese antropológica e outras coisas mais, mas Acto da Primavera permanece um filme melhor sentido do que exageradamente dissecado, uma experiência simultaneamente profana e espiritual com um dos finais mais arrebatadores do nosso Cinema.Depois de anos a retratar a classe trabalhadora em documentários e curtas-metragens, não é de estranhar que Oliveira se tenha virado para a alta sociedade com uma comédia negra que satiriza os costumes burgueses. Filme que inaugurou a sua fase mais prolífica no ramo da ficção, foi tão bem-sucedido que deu origem à chamada "Tetralogia dos Amores Frustrados", completada pelas adaptações de Benilde ou a Virgem Mãe, de José Régio, Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, e Francisca, a partir de Fanny Owen, de Agustina Bessa-Luís.De uma fase mais narrativamente complexa da sua carreira (o filme seguinte, A Divina Comédia, teria como personagens Jesus, Maria Madalena, Nietzsche, Raskolnikov e os Irmãos Karamazov), aquela que é talvez a maior produção da carreira de Oliveira tem Luís Miguel Cintra e Miguel Guilherme numa dramatização das grandes derrotas da História militar portuguesa ao longo dos séculos: a morte de Viriato, as batalhas de Toro e de Alcácer Quibir e a Guerra Colonial – bem como um episódios d'Os Lusíadas.