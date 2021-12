Carlos Marín, dos Il Divo, morre aos 53 anos

Carlos Marín, um dos vocalistas do grupo Il Divo, morreu no domingo, aos 53 anos, em Inglaterra, vítima de Covid-19.



O cantor espanhol estava internado em estado muito grave num hospital em Manchester, tendo sido induzido em coma, situação que durava há alguns dias.





O grupo já confirmou a noticia nas suas redes sociais, onde deixou uma mensagem ao malogrado amigo e companheiro.

"É com pesar no coração que informamos que o nosso amigo e companheiro, Carlos Marin, faleceu. Ele irá fazer falta aos seus amigos, família e fãs. Nunca haverá outra voz ou espírito como o Carlos. Nos últimos 17 anos nós quatro estivemos nesta incrível jornada dos Il Divo juntos e vamos sentir a falta do nosso querido amigo. Esperamos e oramos para que a sua bela alma descanse em paz. Com amor - David, Sebastien e Urs", pode ler-se no texto.





Estava previsto que os Il Divo atuassem em Portugal precisamente este domingo, 19 de dezembro, em Lisboa, no Altice Arena, e no dia 20, no Multiusos de Gondomar. Ambos os concertos foram entretanto adiados para 23 e 24 de julho, em Lisboa e Gondomar, respetivamente, depois do internamento de Carlos Marín.









Veja aqui um dos últimos temas gravados pelo grupo.