Bruxarias de todo o tamanho para a noite de Halloween

Por terra ou por mar, do fado ao forró e das corridas aos jogos interactivos, há um mundo de actividades no Dia das Bruxas de norte a sul do País - não há motivos para não aproveitar o Halloween, seja qual for a preferência





Fiesta de Los Muertos

Lisboa

A Fábrica do Braço de Prata, antiga fábrica militar tornada centro cultural, em Marvila, organiza uma festa dos mortos à boa moda latino-americana. O baile de máscaras é acompanhado de música da região, dança tradicional e comida mexicana (paga à parte). O bilhete custa €7,5 - ou €5 para quem se apresentar mascarado.



Paulo Bragança

Lisboa

O músico português retornado do exílio na Irlanda é anfitrião de um Halloween com gostinho de fado no Sabotage Club, no Cais do Sodré. O fadista punk apresenta o EP Cativo, prenúncio do retorno aos discos, Exílio. A €10, ou €15 com oferta do disco.



Barco do Terror

Porto

No Porto, o Barco do Terror sugere um Halloween a navegar: um passeio pelo rio Douro a partir da marina do Freixo, com jantar, música ao vivo e concurso de máscaras. O passeio assustador, com tudo incluído, custa €70.



ForrHalloween

Lisboa

Forró e Halloween juntos é uma combinação difícil de encontrar, mas o Titanic Sur Mer, à beira do Tejo, trata

de juntá-los por uma noite. O ForrHalloween inclui aula de dança, concertos e DJ sets de forró, baião e frevo até às altas horas da madrugada. A entrada custa €10.



Dia de Los Muertos Fest

Porto

Também há festa mexicana na Invicta: o Maus Hábitos, no centro portuense, recebe um minifestival com performances de Intiche, Ohxalá, TropiKaoz, Klin Klop e Shrumate, e decoração temática por Wormuplab. Tudo por €5.



Halloween Run Party

Lisboa

O Estádio Universitário de Lisboa sedia a Halloween Run Party, uma corrida (ou caminhada, para aqueles a quem falta fôlego) com máscaras, música e uma aula de zumba à mistura. Os bilhetes, que podem incluir uma T-shirt do evento, variam entre os €4 e os €12.



HalloHiscape

Porto

O museu interactivo e parque temático World of Discoveries organiza o HalloHiscape, uma sessão de Escape the Museum (jogo de pistas estilo peddy-paper) com jantar incluído para as sessões das 18h às 21h. Com ou sem refeição, as entradas vão dos €12 aos €35.



Em Coimbra, há festas de Halloween a cargo das discotecas Eleven, Massas e Avenue Club, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (Claustroween, €3) e do Centro Social de Ribeira de Frades.



Em Braga, o mote é o baile afro-latino, organizado no bar Habana Libre e também na Escola de Dança Lustre. Há ainda, para quem o prefira, noite de jogos na Gamers Academy e Halloween para miúdos e graúdos na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.



Em Beja, o Halloween celebra-se na rua: um desfile de máscaras da Oficina de Percussão Rufar e Bombar parte das Portas de Mértola pelas 18h.



Nos Açores, a diversidade é o maior atributo do Halloween: há dança no Salão Polivalente de Ponta Garça, uma peça assombrada no Teatro Ribeiragrandense, sótão dos horrores na Casa Bernardo Manuel Silveira Estrela e descoberta de fósseis e monstros marinhos nos parques naturais de Santa Maria e do Faial, respectivamente.



Na Madeira, o destaque vai para os mais pequenos: o Parque Madeira Magic organiza um Halloween repleto de actividades para crianças.