Finalmente, um sinal de esperança! O pequeno macaco Punch recebeu o seu primeiro abraço

O macaco japonês bebé Punch foi abandonado pela mãe, mas parece que está finalmente a conquistar os seus amigos primatas.

SÁBADO 22 de fevereiro de 2026 às 11:14
Depois de comover milhões de pessoas nas redes sociais, a história de Punch, o pequeno macaco que encontrou conforto num peluche depois de ter sido rejeitado pela mãe ganhou finalmente um novo e feliz capítulo. O bebé macaco japonês, que vive no Zoo de Ichikawa City, no Japão, começou finalmente a ser aceite pelo seu grupo, num momento que muitos seguidores descrevem como "o final que todos esperavam".

