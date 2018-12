Até Janeiro, come-se no Altis Grand Hotel como há 45 anos

Artur Caldas anda por aqui há 17 anos mas sabe falar de todos os preceitos como se tivesse assistido ao nascimento do hotel Altis, nas vésperas do 25 de Abril. Conduz o carrinho da especialidade do dia com propriedade, nomeia sem dúvidas as peças obsoletas do serviço antigo (a caixa para limpar migalhas da mesa, os pequenos garfos de marisco e a travessa onde se passavam recados de mesa para mesa), sabe dissecar a receita e história de um crepe suzette enquanto o flambeia. É um dos guias da viagem ao passado que acontece no D. Fernando Grill até 31 de Janeiro. O restaurante do Altis Grand Hotel celebra os seus 45 anos com a ementa e o ambiente de 1973, ano em que abriu.

Quase no topo da Avenida da Liberdade, em Lisboa, do terraço do último andar do Altis vê-se a colina da Pena e quase se avistaria o rio, não fosse o edifício construído depois dos anos 70, mesmo ao lado, e que tenta imitar um navio. Lisboa foi mudando, mas dentro da sala do D. Fernando Grill, nesse último andar, está praticamente tudo como há 45 anos: o tecto de madeira tem umas luzinhas acesas que querem fazer lembrar umas quantas constelações, os cadeirões confortáveis para estar à mesa são os originais desenhados pelo designer multifacetado Daciano da Costa e, por estes dias, à entrada, está uma mesa posta com o serviço original.



Em banho de prata, do talher mais pequeno ao marcador de mesa, molheiras e travessas, em todas as peças se encontra facilmente o símbolo do Altis, desenhado pelo mesmo designer e arquitecto que pensou a abertura do hotel das fardas aos cinzeiros que ladeavam os elevadores.



Neste restaurante que recebeu o nome do fundador do hotel, Fernando Martins, só falta a antiga prensa para os ossos de pato que, há décadas, era parte do processo do prato Canard à la Presse - agora está no estrelado Feitoria, restaurante do hotel Altis Belém, onde o chef João Rodrigues a usa para um prato de carabineiro.