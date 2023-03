Assista à antestreia de “Super Mario Bros – O Filme' com a SÁBADO

Da Nintendo e Illumination, chega a mais aguardada animação baseada no universo Super Mario Bros, que se estreia na próxima semana nos cinemas.



O mundo conheceu Mario pela primeira vez no videojogo de 1981, Donkey Kong, e rapidamente se apaixonou pela icónica personagem, que veio a acompanhar o crescimento de gerações desde a década de 80. Depois de mais de 200 videojogos relacionados com o franchise Mario, incluindo o célebre Super Mario Bros., de 1985, e de ter assegurado o título de franchise de videojogo mais vendido de sempre, o adorado personagem vermelho chega pela primeira vez ao grande ecrã.





Realizado por Aaron Horvath e Michael Jelenic (colaboradores em Teen Titans Go! e Teen Titans Go! Filme) e a partir do argumento de Matthew Fogel (O Filme Lego 2, Mínimos 2: A Ascensão de Gru), o filme é produzido pelo criador e CEO da Illumination, Chris Melendrani e por Shigeru Miyamoto, pela Nintendo.Super Mario Bros – O Filme chega às salas a 6 de abril, mas se for assinante dapode assistir à antestreia, no dia 4, às 19h, no El Corte Inglés, em Lisboa, e no MarShopping, em Matosinhos. Atem 20 bilhetes duplos para oferecer aos 20 primeiros assinantes que participem.

Saiba como aqui.