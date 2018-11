As melhores vidas que vimos no LEFFEST (até agora)

A sequência de filmes escolhida (entre as tantas possíveis neste festival, como em qualquer outro) trouxe imediatamente à lembrança o Doclisboa, decorrido Setembro passado, e a inevitável mensagem que transmitiu: a de que o cinema tem o poder de captar momentos e situações verídicas com um impacto difícil de traduzir por palavras.

Das várias boas histórias em filme vistas este fim de semana, o primeiro de dois do 12.º Lisbon & Sintra Film Festival, as que melhor se destacaram, pela visão, tema ou força das performances, foram as biográficas, que deram uma noção da riqueza cinematográfica que se pode gerar da vida de uma só pessoa – e, consequentemente, de quantas delas ficam ainda por contar. Seguem-se as que calharam na nossa chave:

Compreender o Génio Incompreendido – Fora de Competição



Uma nova longa-metragem de Julian Schnabel gera antecipação por si só, mais ainda se analisa os derradeiros dias de Vincent van Gogh, interpretado por ninguém menos que Willem Dafoe – falamos de At Eternity’s Gate, do mesmo nome de um dos últimos quadros que pintou. À vida tardia do artista holandês, que se tornou no arquétipo do génio incompreendido – era desprezado pela cena artística contemporânea, e morreu pobre e virtualmente desconhecido –, é-nos concedido agora acesso em primeiro plano, muito graças à correspondência entre Vincent e o irmão, Theo van Gogh, o seu principal apoio financeiro e emocional. Cobrindo um período psicologicamente atribulado (sofria de amnésia e tinha alucinações frequentes) e artisticamente fértil (no último ano de vida, pintou a maior parte dos mais de 800 quadros em óleo, quase um por dia), o filme poupa nas palavras e compensa em cor, emoção e uma banda sonora digna de nota, centrando-se nos questionamentos morais e artísticos que orbitaram a morte prematura de van Gogh, aos 37 anos, em 1890.

At Eternity’s Gate faz parte da Selecção Fora de Competição do LEFFEST, da qual destacamos ainda Beautiful Boy, a adaptação de Felix van Groeningen da história da relação entre pai e filho toxicodependente (qua 21, 22h, Monumental e dom 25, 21h30, Amoreiras Shopping), Suspiria, o remake de Luca Guadagnino do clássico do horror giallo (o terror à italiana) de Dario Argento, com Dakota Johnson e Tilda Swinton, e música de Thom Yorke (sex 23, 21h, C.C. Olga Cadaval), e The House That Jack Built, o mais recente do sempre controverso realizador dinamarquês Lars von Trier (qui 22, 21h, C.C. Olga Cadaval e sex 23, 21h30, Monumental).

Conto de Sonhos Perdidos – Em Competição



Blaze Foley era um improvável candidato a biopic. A sua notoriedade em vida, limitada à edição de uns poucos singles e algumas datas de limitada repercussão pelos Estados Unidos, foi eclipsada pela do também autor de canções Townes van Zandt, com quem travou amizade e a propósito do qual é geralmente citado. De resto, os seus temas de folk introspectivo à guitarra, que muito devem ao legado de Willie Nelson e Red Foley, nunca chegaram realmente a ser alvo de grande interesse depois da sua morte. Mas Blaze, o novo filme de Ethan Hawke protagonizado por Ben Dickey, lê-se melhor como tributo a uma angústia colectiva do que propriamente à existência agridoce de Foley: uma ode a todos os "poderia ter sido", à nostalgia dos amores perdidos e às notas de rodapé da História, condenadas, mais cedo ou mais tarde, ao esquecimento. Dickey é mais do que capaz no papel principal e, apesar de excessivamente longa, a destreza da narrativa leva a crer que talvez um dia possamos encarar Hawke como tendo tanto de realizador quanto de actor.

Blaze, que passa novamente na segunda, 19, às 21h45, no Monumental, está na competição para melhor filme no LEFFEST, ao lado de títulos como o drama do Cazaquistão The River, de Emir Baigazin (sex 23, 14h30, Monumental), o alemão In My Room, de Ulrich Kohler (sex 23, 16h45, Monumental), ou o humor negro britânico de Ray & Liz, de Richard Billingham (ter 20, 15h, Monumental).

Morrer pelos Ideais – O Desejo Chamado Utopia



Não é o drama de 1992 de Spike Lee (bem) protagonizado por Denzel Washington, embora possamos recomendá-lo a quem prefira uma exposição mais eloquente da vida de uma figura histórica. Realizado pelo activista britânico John Akomfrah e reunindo depoimentos de pessoas próximas de Malcolm, incluindo a sua viúva, o realizador Spike Lee e o Imam Benjamin Karim, Seven Songs for Malcolm X é mais um cruzamento de dados que atesta o pano de fundo ideológico que informou a vida e luta do líder afro-americano. Companheiro de causa do Dr. Martin Luther King, Jr. - foi, como ele, instrumental no combate à segregação racial e, como ele, morreu pelo que acreditava – diferia no entanto do reverendo na medida em que considerava justificado o uso de violência em casos que o requeressem, por contraste ao pacifismo incondicional de Luther King. De recursos limitados mas impacto mensurável, o filme mostra, mais do que as capacidades oratórias e o poder de reunir multidões ao seu redor, a importância de Malcolm X na mudança do pensamento vigente sobre a negritude nos Estados Unidos da América das décadas de 50 e 60.

Seven Songs for Malcolm X, a projectar no Centro Cultural Olga Cadaval na quinta, 22, às 21h, integra o ciclo temático O Desejo Chamado Utopia, do qual fazem também parte Winstanley, o relato da primeira comunidade europeia auto-suficiente, na Inglaterra do séc XVII (sex 23, 15h, Monumental) ou o filme-concerto Fragment of an Empire, sátira de 1929 da Rússia soviética acompanhada ao vivo por Rodrigo Amado Motion Trio (qua 21, 21h30, Nimas). Há também uma mesa redonda em torno do assunto, com Artur Aristakisyan, Lizzie Borden e Sylvain George, no sábado, 24, às 19h30, no Espaço Nimas.

Lamento Sertanejo Homenagem a Walter Salles



Porque mesmo as obras ficcionais não deixam de apontar às apoquentações do real, não poderíamos deixar de fora a referência a um autor, afinal, tão celebrado pelo tratamento da difícil realidade social do seu país. A Central do Brasil, vencedor do Urso de Ouro de Berlim em 1998 e o mais aclamado filme do realizador, coube a tarefa de abrir o ciclo de homenagem a Walter Salles, figura incontornável do cinema sul-americano das últimas décadas. Os seus temas de pobreza, criminalidade, morte e desespero são tão recorrentes no Brasil que a história fictícia do filme é virtualmente indistinguível do real, embora excelentes performances de Fernanda Montenegro e Matheus Nachtergaele elevem a experiência ao primor cinematográfico. Uma história tocante sobre a amizade improvável entre uma senhora e um menino, a saudade, o esquecimento e a sobrevivência à adversidade.

Central do Brasil, que repete no dia 22, quinta, às 14h30 no C.C. Olga Cadaval, é a mais celebrada obra de Walter Salles, da qual salientamos, ainda, em cartaz neste LEFFEST,

, uma tragédia no sertão brasileiro de 1910 (dom 25, 18h, Nimas),

, que acompanha a viagem de mota pela América do Sul do revolucionário, aos 23 anos (sáb 24, 16h, Nimas e dom 25, 18h, C.C. Olga Cadaval), e, num registo mais hollywoodiano, a adaptação de

, livro de Jack Kerouac, com Sam Riley e Kristen Stewart (seg 19, 18h, C.C.O.C e ter 20, 21h45, Monumental).