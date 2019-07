Isabel e Aldina, que aqui nos surgem, como se diz no início da peça, "juntas, como uma só dividida" e com "um só futuro, um só coração", reproduzem as palavras de mulheres emblemáticas do universo literário (as titulares malfadadas): duas da mitologia grega - Eurídice, esposa de Orfeu, e Medeia, amada de Jasão - e duas do teatro americano do século XX: Mary Tyrone, de Longa Viagem para a Noite, e Blanche DuBois, de Um Elétrico Chamado Desejo.



Alternando entre momentos de diálogo, passagens cantadas na voz possante de Aldina e rendições instrumentais ao piano de originais de Raposo, o espetáculo assume uma forma fragmentada, colando palavras de Tennessee Williams, Eugene O’Neill e Eurípedes. O resultado não é coeso, apontando mais a uma série de impressões do que a uma narrativa estruturada.



Os excertos convergem, no entanto, não só na óbvia ênfase dada à feminilidade, como também no confronto de temas como o amor e a religião, o companheirismo e o antagonismo, a reminiscência do passado e a esperança no futuro - contando sempre, com um fio condutor: uma ideia de alienação, um escape irreversível "sem sentido como a vida e sem regresso como a morte".

Não foi por acaso que, durante o ensaio geral, elenco e equipa técnica sugeriram que assistíssemos à peça de olhos vendados. Numa arte em que cenografia e a movimentação costumam ser uma componente indispensável, a encenação de Malfadadas, em estreia no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, no sábado, 20 de julho, contempla a possibilidade de se prescindir da componente visual, seguindo o desabafo do poeta Virgílio, proferido na peça: "Já o sono da morte me turva os olhos."De facto, "foi a música que deu origem a este projeto" em que a voz de Aldina Duarte, a representação de Isabel Abreu e o piano de Filipe Raposo dialogam numa espécie de "recital falado", como definem os próprios. Era importante, portanto, não só que a audição tivesse um papel preponderante, como também que "todos os espaços fossem possíveis" para a realização do espetáculo, motivo pelo qual a supressão da visão não é apenas sugerida mas, como descobrimos no decorrer da peça, recomendável.