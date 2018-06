A Feira do Livro está de volta e é a maior de sempre

Com mais oito pavilhões e mais 25 marcas editoriais, a Feira do Livro de Lisboa começa 25 de Maio e termina a 13 de Junho. Para o ajudar, veja as sugestões dos nossos críticos

A feira é do livro, mas também do showcooking, do espaço selfie com panorâmica sobre Lisboa e de outros tantos que farão desta 88ª edição a maior de sempre. 294 expositores estarão distribuídos pelo Parque Eduardo VII que, de segunda a quinta, terá a habitual Hora H (21h às 22h) com descontos mínimos de 50% nas capas com mais de 18 meses de edição.



A celebração dos 20 anos de atribuição do Nobel a José Saramago é um dos destaques no espaço "Autores que nos unem", da Porto Editora, e nos lançamentos da feira será apresentado Cebola Crua com Sal e Broa de Miguel Sousa Tavares, com presença do autor, e o romance póstumo de Luís Miguel Rocha, A Resignação. Outro dos grandes pontos de interesse é a presença do ensaísta Eduardo Lourenço, no sábado, 26, numa iniciativa em que será exibido o documentário Labirinto da Saudade, com a presença do realizador Miguel Gonçalves e Pilar del Rio.



Haverá ainda mais de 40 stands de comida (da bifana no pão à cozinha gourmet), lançamento e provas de vinhos, batalhas gastronómicas ao vivo e a entrega do Prémio Portugal Cookbook Fair 2018 pela veterana Maria de Lourdes Modesto (também prestes a completar 88 anos).



As escolhas de Francisco José Viegas





As escolhas de Eduardo Pitta





As escolhas de André Santos





Programa



Sábado, dia 26 de Maio

16h

Autógrafos: Mário de Carvalho



20h

Exibição do filme japonês Por que vivemos, anime sobre o budismo



Domingo, dia 27 de Maio

12h

Teatro A Maior Flor do Mundo e outras histórias segundo José [Saramago]



15h

Lançamento do livro O Homem Coração de Choupo, o primeiro livro pop-up português



Sábado, dia 2 de junho

17h

Concerto-poema para crianças, a partir do livro Uma Rosa na Tromba de um Elefante



19h

Autógrafos: Richard Zimler



Domingo, dia 3 de junho

16h

João Tordo assina Ensina-me a Voar Sobre os Telhados



Segunda-feira, dia 4 de junho

18h30

O Islão político na Europa, por Ramy Aziz, investigador e analista



Sexta-feira, dia 6 de junho

19h

Lançamento de Livros 02 Textos com a presença do autor, Siza Vieira