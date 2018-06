Crítica de cinema: Monsieur & Madame Adelman

"Nicolas Bedos e Doria Tiller não poupam as suas burguesas personagens, revelando as suas inseguranças e defeitos sem receio de alienar o espectador - o que é refrescante", escreve Tiago R. Santos

Victor Adelman, um grande nome da literatura francesa, morre. O funeral é quase um assunto de Estado. Sarah, a sua mulher de sempre, é abordada por um jornalista. Acende um cigarro e aceita o desafio de recordar 45 anos de uma vida em comum. Monsieur & Madame Adelman nem se esforça por esconder as suas influências: Woody Allen, sequências boémias a piscar o olho ao Paul Thomas Anderson de Boogie Nights e referências a escritores como Philip Roth. Nicolas Bedos e Doria Tiller (que co-assinam o argumento e são os protagonistas) não poupam as suas burguesas personagens, revelando as suas inseguranças e defeitos sem receio de alienar o espectador - o que é refrescante, apesar da consequência secundária: no momento de comover, o filme perde, em comparação com os momentos de apreciável humor negro e por vezes cruel, que satirizam as elites intelectuais.



O filme seria melhor se os últimos 15 minutos ficassem na sala de montagem, mas não deixa de ser uma interessante surpresa.



Nota: 3 estrelas e meia



De Nicolas Bedos

Fra. • Romance • M14 • 120m

Com Nicolas Bedos e Doria Tiller