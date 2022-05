A escadaria, agora com atores

Se há história de crime popularizada por um documentário que merecia uma ficção é a de Michael Peterson. O realizador Antonio Campos inteira-nos do fenómeno em The Staircase, disponível a 5 de maio na HBO Max.

Embora tenha nascido antes do fim da guerra, Michael Peterson (n. 1943, Nashville), pode ser considerado um baby boomer. Viveu como tal. Foi combatente na guerra do Vietname, voltou com histórias para contar e escreveu três romances sobre isso, tentou uma carreira política, morava numa boa casa, com família extensa, numa daquelas cidades grandes que são pequenas, na Carolina do Norte, com a segunda mulher, e tinha um segredo: a bissexualidade.