5 livros essenciais de Agustina Bessa-Luís

Estas são as obras essenciais da escritora falecida a 3 de junho de 2019, aos 96 anos.

A Ronda da Noite

Publicado em 2006, foi o último romance da escritora e dá continuidade a uma das suas paixões antigas. A escrita baseada em pinturas famosas – já Longos dias têm cem anos, de 1982, por exemplo, partia da artista plástica Maria Helena Vieira da Silva.

Desta vez parte do quadro de 1642, de Rembrandt A Companhia do Capitão Banning Cocq, que ficou conhecido precisamente como A Ronda da Noite, um dos primeiros da História com uma cena de grupo em movimento e que aqui serve, ora como espelho, ora como metáfora das personagens de uma família burguesa do Norte de Portugal, os Nabasco, que possuem "uma cópia nas dimensões naturais" da obra, que passa de geração em geração e de casa em casa, com vários membros a acreditar que se trata de um original.

As primeiras 45 páginas acompanham as memórias da família, ficando o leitor a conhecer os primórdios da sua história: burgueses de quatro gerações, do Porto, com fortuna alimentada por heranças ou rendimentos acumulados.

Maria Rosa Nabasco é a matriarca da família, com maneiras de coquete fútil, mas na verdade altamente inteligente e mordaz, de carácter forte – o que a torna uma perdição para os homens. O seu grande amor é o neto, Martinho, que procurá um sentido para a vida no quadro de Rembrandt.

Fanny Owen

Enredo sobre um triângulo amoroso, baseado em factos reais, Fanny Owen , romance histórico de 1979, inaugurou uma longa parceria artística portuguesa, tendo dado origem a Franscisca, filme de 1981, o primeiro de Manoel de Oliveira com argumento de Agustina Bessa-Luís.

Eis a história verídica: no Porto do século XIX, dois amigos boémios apaixonam-se pela mesma jovem mulher. Um deles, a pedido dela, rapta-a para com ela se casar por procuração. Porém, a relação não corre bem e, no espaço de um ano, ela morre, desgostosa de doente, vítima de tuberculose. Um mês depois morre ele, em Lisboa.

A jovem mulher era Fanny Owen, filha do coronel Hugh Owen, inglês combatente na guerra peninsular, que se tinha fixado em Portugal após casamento com a filha de um abastado comerciante de vinho do Porto e educada na corte de Carlota Joaquina. Os dois amigos eram José Augusto de Magalhães – o raptor de Fanny –, morgado e poeta medíocre, e Camilo Castelo Branco, que veio a tornar-se expoente do romantismo literário português.

Vale Abraão

Encomendado por Manoel de Oliveira, que em 1993 teve um dos seus maiores sucessos com o filme homónimo – revelando a atriz Leonor Slveira no papel principal –, Vale Abraão, de 1991, é uma reescrita do clássico do francês Gustave Flaubert, que inaugurou o tema do adultério visto por um olhar feminino na literatura moderna ocidental, Madame Bovary.

É a história de Ema (bela, de fazer parar o trânsito, como a Emma de Flaubert) e do seu casamento com Carlos (que em Flaubert era Charles). Nascida e criada em Romesal, muda-se por matrimónio para o Vale Abraão, na fantástica região do Douro, e mantém-se a mais tradicional das mulheres até que um baile na Casa das Jacas a altera profundamente, dando asas à insatisfação que sempre sentiu mas procurava dominar.

A crise de identidade – misturada com uma autêntica guerra dos sexos onde os homens tentam justificar o privilégio numa sociedade patriarcal, face ao papel de crescente importância das mulheres na sociedade – vai levá-la a procurar a aventura, num meio rural, marcado pela frivolidade.

A Sibila

Publicado em 1954, o segundo romance de Agustina Bessa-Luís foi também o que a fez ascender ao panteão dos grandes da literatura moderna portuguesa, tendo causa grande impacto na crítica e vencido os conceituados prémios Delfim Guimarães e Eça de Queiroz.

Combinando os tempos passado e presente, A Sibila descreve a trajetória da família Teixeira e da sua secular casa de Vessada, no Norte de Portugal –da decadência ao ressurgimento triunfal.

colocando as dúvidas, as angústias e os problemas mais substanciais que determinam a rigidez de personagens que afloram num espaço agrícola tipicamente regional.

Com o título a remeter para as figuras clássicas das sibilas, como a Delfos, é protagonizado por Joaquina Teixeira, conhecida por Quina, acompanhando duas gerações anteriores da seua família Teixeira e uma posterior, à mistura com amigos próximos, num universo fechado, com um sistema de valores rígido, patriarcal, mas onde são as mulheres que marcam a diferença: é Quina, com a sua força que parece sobrenatural, que no meio de corrupções, conspirações e um incêndio de graves proporções, consegue salvar o património da sua família arruinada.

As Pessoas Felizes

Publicado em 1975, é um livro essencial por ser a crónica de uma revolução em marcha, sem que os burgueses que gostariam de manter os privilégios de que gozavam nos tempos do Estado Novo reparassem.

Romance premonitório, portanto, As Pessoas Felizes passa-se no Porto burguês dos últimos tempos do Estado Novo, dominado socialmente por uma burguesia tradicionalista, aparentemente aberta à modernidade mas profundamente marcada pelas regras de um conservadorismo de base rural e um formalismo urbano anacrónico.

Neste microcosmos move-se a personagem principal, Nel, incapaz de se sentir feliz como os que a rodeiam, frívolos, satisfeitos com um mundo de aparências. Devido à sua vida interior rica, capaz de questionar o estado das coisas, ela é uma ameaça à estabilidade da sua família e acaba por afastada, o que metaforicamente representa "o medo do desconhecido" e as profundas alterações sociais que a revolução dos cravos – na verdade a despontar já antes, em pequenas coisas – trará ao País.

