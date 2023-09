Nunca mais é Sábado: sugestões para o seu fim de semana

A Festa do Livro está de volta a Belém até domingo, 3, com uma programação que mistura literatura, debates e música no Palácio da Presidência. Além da habitual feira, a Festa conta com concertos de Sérgio Godinho (sexta, 1, 22h), Ana Moura (sábado, 2, 22h) e Carlão (domingo, 3, 21h), bem como com dois debates moderados por Pedro Mexia: Eugénio de Andrade, Natália Correia e Mário Cesariny, com Adolfo Luxúria Canibal, Joana Matos Frias e João Luís Barreto Guimarães (sábado, 18h); e Moderação e radicalismo hoje, com António Barreto e Helena Matos (domingo, 18h). A entrada é livre para todas as atividades.



A Festa do Avante realiza-se mais uma vez na Quinta da Atalaia, na Amora, de 1 a 3 de setembro, com um cartaz eclético que inclui, além de música, teatro cinema, literatura, gastronomia, desporto e animação infantil. Como destaques da programação impõem-se, na sexta, Tim com o Ensemble Ibérico, África Negra e Banda Kakana; no sábado, Jorge Palma com Rui Reininho, Francisco El Hombre, Criatura & Coro dos Anjos, Bateu Matou, Mimicat, Nenny e Rodrigo Leão; e, no domingo, Agir com Lura, Milhanas, Carolina Deslandes e Paulo de Carvalho, Luta Livre, Mísia e Ricardo Ribeiro. Veja aqui a programação completa.





Póvoa de Varzim), Manel Cruz (15/9, Santa Maria da Feira), Criatura (17/9, Vila do Conde) e Ronda dos Quatro Caminhos (21/9, Arouca). Todos os concertos têm entrada livre, e a programação completa pode ser consultada aqui

Decorre ainda, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, a segunda edição do, com uma proramação que junta nomes sonantes do circuito internacional: sobem ao palco, na sexta, Florence + the Machine, Aphex Twin, Arca, Belle & Sebastian ou FKJ e, no sábado, Arcade Fire, Foals, The Hives, Siouxsie e Pabllo Vittar. Os bilhetes diários têm o custo de €65. Veja aqui o cartaz completo.No Norte, o festival, que leva concertos a emblemas do património histórico nacional, inaugura no sábado, 2, às 16h, com um espetáculo dos Best Youth no edifício dos Paços do Concelho, em Vale de Cambra. A programação segue nas semanas seguintes com performances de B Fachada (9/9,Em Vila Nova de Gaia, oregressa ao Jardim do Morro e à Serra do Pilar de 1 a 3 de setembro, com uma seleção internacional de música, além de animação de rua e workshops. Em destaque estão, na sexta, Tiwiza (Argélia) e Arahí & Toque Cubano (Cuba); no sábado, Mario Lucio & Os Kriols (Cabo Verde) e o transnacional Breizh-Asturies Project; e, no domingo, a portuguesa Maria Monda. Consulte a programação completa aqui Em Vila Nova, Miranda do Corvo, de 1 a 3 de setembro, o 12º festivalvolta a aliar a música folk ao seu habitat natural, o ambiente rural e de aldeia, com concertos, teatro, oficinas, dança, artesanato e gastronomia, bem como um espaço de campismo.Marcam presença, como cabeças-de-cartaz, o Trio Loubelya (1/9), os Raia (2/9) e a Brigada Vitor Jara (3/9). Os bilhetes têm o custo de €35 (geral) e €20 (diário). Consulte aqui o cartaz completo.