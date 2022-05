Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

1. Peça inédita, vencedora do Grande Prémio de Teatro Português em 2020, Não Me Faças Perder Tempo estreia-se esta sexta-feira, dia 20, no Teatro Aberto, em Lisboa. A situação é simples: duas pessoas, heterossexuais e portanto de géneros diferentes, participam num encontro ao estilo speed dating. Falam de si próprias e tentam perceber se quem têm à sua frente poderá ser o seu par ideal. Isto, multiplicado por quatro. Portanto, são oito os intérpretes de Não Me Faças Perder Tempo: Beatriz Godinho, Katrin Kaasa, Leonor Seixas e Rita Cruz do lado delas, Daniel Viana, João Tempera, Luís Gaspar e Telmo Ramalho no deles. O desenlace, esse, fica em aberto, porque, como defende Rui Neto, desafiado para esta encenação pela direção do Novo Grupo, João Lourenço e Vera San Payo de Lemos, "o que interessa não é se alguém encontra o amor, mas a própria aventura destas personagens, visto que toda a peça é uma experiência social". O valor dos bilhetes vai dos €8,50 aos €17.