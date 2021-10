Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. A partir deste sábado o Coliseu do Porto tem visitas guiadas organizadas pela Porto Secret Spots. Esta é uma oportunidade única para conhecer um edifício projetado a várias mãos e que é um ícone do modernismo nacional e internacional. Do palco aos camarins, passando pelo sub-palco e pelas áreas reservadas a artistas, a visita guiada contará a história do Coliseu que, desde a sua inauguração em 1941, já viveu muitos concertos emblemáticos, comícios políticos, manifestações, sofrendo até com um incêndio devastador. As visitas acontecem todos os sábados e domingos às 10h e às 12h e têm uma duração de 40 minutos. Os bilhetes custam €12,50 por pessoa (€5 para crianças entre os 4 e os 10 anos e €10 para os Amigos do Coliseu).