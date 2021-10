Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Começa no domingo, 3 de outubro, a 4ª edição de O Mundo do Vinho, festival de vinho e arte que decorre em diversos espaços da cidade de Coimbra até dia 16 do mesmo mês. Com jantares vínicos acompanhados de concertos de fado, leituras encenadas, palestras, enoturismo e provas e degustações de vinhos, o evento contará com a presença de personalidades como a artista Paula Rego, o fadista Pedro Moutinho ou o ator Rui Damasceno. Os preços são diários, indo desde a entrada livre até aos €45 por pessoa. O programa completo e toda a informação complementar pode ser consultada no site oficial do festival.



Vinho

Mercado

ClassicFest

Mano a Mano

Frankie Chavez

Berg

Amália

2. Nos dias 2 e 3 de outubro, sábado e domingo, o Mercado Crafts & Design, que todos os meses se instala no Jardim da Estrela, é subordinado ao mote "Life is better with a pet" (A vida é melhor com um animal de estimação), para celebrar o Dia Mundial do Animal, que se assinala na segunda, 4. Com uma seleção de produtos de design e artesanato à venda, como de costume, o Mercado fará uma doação de parte da sua receita à Animalife, que apoia animais de estimação e famílias com animais em dificuldades económicas.3. A partir desta sexta-feira, 1, e até 10 de outubro, Trás-os-Montes recebe o Bragança ClassicFest, que instala na capital do distrito uma seleção de música erudita em comemoração do centenário de nascimento de Astor Piazzolla. Além de Piazzolla, serão interpretadas obras de compositores como Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi ou Franz Schubert em espaços emblemáticos da cidade, como o Teatro Municipal de Bragança, a Igreja da Sé ou a Igreja de Santa Maria. A entrada é livre. Consulte a programação completa aqui 4. No Dia Mundial da Música, 1 de outubro, o restaurante Mano a Mano, na baixa lisboeta, convida-o para um jantar especial: acompanhe a refeição com um cocktail de autor leve e fresco, à base de gin e basílico, e com um concerto ao vivo do pianista Vítor Zamora, que convida a cantora Beatriz Pessoa a partir das 22h.5. No sábado, 2/10, o Palácio Baldaya, em Benfica, recebe o Lisboa Connection Fest, festival de Blues e Folk que conta com as atuações de Romeu Barios, Frankie Chavez e Kiko & the Blues Refugees. Os concertos começam pelas 18h30 e os bilhetes, que custam €10, podem ser adquiridos aqui 6. Ao longo de todo o mês de outubro, o Casino de Espinho recebe noites de jantar-concerto com alguns dos mais expressivos nomes da música nacional, sempre aos sábados. A programação começa no dia 2, com Berg, e segue com atuações de Luís Trigacheiro (9/10), Raquel Guerra (16/10), Ana Moura (23/10) e Cláudia Pascoal (30/10). À exceção da noite de Ana Moura, que custa €75, todos os jantares-concerto têm o preço de €40.7. Até 10 de outubro, está patente no Centro Comercial Colombo a exposição itinerante "Bem-vinda sejas, Amália", que assinala o centenário de nascimento da fadista e revela as suas diferentes facetas: "Amália Global", que a mostra em vários palcos internacionais; "Amália em Privado", em situações do dia-a-dia; ou "Amália no Camarim", nos bastidores.