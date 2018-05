Feira Dell'Arte embrulha "trafulhices" políticas em humor

Tal como em 2001, a peça passa-se numa feira e põe apenas dois actores – agora, Emanuel Arada e Rosinda Costa – a interpretar múltiplas personagens, como é apanágio deste género teatral com origens no século XV, que era (e é) usado como arma de intervenção política. Uma das personagens clássicas do género é Pantalone, o banqueiro rico e ganancioso, "uma espécie de Tio Patinhas". Será nele que o público verá reflectidas algumas das figuras mencionadas pelo encenador, embora as personagens principais sejam dois casais apaixonados: Columbina e Zanni, que são criados de Pantalone, e Isabel e Octávio.



Ela é a filha do banqueiro, enquanto ele vem de uma família rival. "Quando todas as personagens parecem ter encontrado a felicidade, para logo a seguir a perderem, eis que tudo se encaminha para um final próprio da commedia dell'arte." Com lição moral, claro.



Feira Dell' Arte

Teatro Meridional,

Lisboa

De 9/5 a 3/6 • 4.ª a sáb., 21h30; dom., 17h

€3 a €10

Acompanhia Teatro Meridional revisita uma peça de commedia dell'arte que apresentou pela primeira vez em 2001 - uma "sátira com laivos assumidamente políticos, não só da política mas também da pólis, da cidade, de como os cidadãos são enganados por estes caramelos que andam a viver à nossa conta", explica Miguel Seabra, encenador desta Feira Dell'Arte que está no Teatro Meridional, ao Poço do Bispo, em Lisboa, até 3 de Junho.Em 2001, o espectáculo teve interpretações de Carla Maciel e Dinarte Branco. Agora, quase tudo muda: os actores, o cenário, os figurinos, a música, a luz e a própria encenação (embora não o encenador). Só o texto é o mesmo, pelo menos 70% do que Mário Botequilha - argumentista, dramaturgo e colaborador do jornal satírico Inimigo Público - escreveu na viragem do milénio e que actualizou para o contexto de 2018."A genialidade do Mário casa muito bem com a lógica da commedia dell'arte, que usa personagens tipificadas e humor corrosivo, sarcástico, que incide sobre a manipulação, o roubo, o autoritarismo...", sublinha Seabra, que encontrou razões para revisitar este tema nos recentes casos de corrupção em Portugal: "Entendemos que seria oportuno. O espectáculo não fala em nomes, mas tem subjacente a equipa tutelar da trafulhice nacional, que é Ricardo Salgado, José Sócrates, Manuel Pinho, o gangue da PT e da EDP, essa malta que anda aí a enganar."