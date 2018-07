Iron Maiden trazem "o legado da besta" a Lisboa

Com mais de 40 anos de carreira, a banda britânica volta a Portugal no âmbito da tournée Legacy Of The Beast World Tour

A banda de heavy metal britânica volta a Lisboa para um concerto único na Altice Arena, na sexta-feira, 13, no âmbito da tournée Legacy Of The Beast World Tour, que se estreou na Europa, há poucos dias, na Estónia, depois de um longo périplo americano.



O conceito do concerto - a percorrer os 40 anos de carreira do grupo - inspira-se no jogo para telemóvel e no livro de banda desenhada com o mesmo nome, de 2017, que imortalizaram o estilo e os maiores êxitos dos Iron Maiden, especialmente dos anos 1980.



Há, ainda, convidados: The Raven Age e Tremonti. O espectáculo começa às 20h, com bilhetes de €40 a €50.