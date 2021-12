Pedro Almodóvar e Charlie Chaplin chegam à Filmin em dezembro

A partir de 15 de dezembro, a plataforma de streaming Filmin Portugal passa a contar com 15 obras do realizador espanhol Pedro Almodóvar no seu catálogo. Logo a seguir, no dia 16, celebra-se o centenário de O Garoto de Charlot, de Charlie Chaplin, com a disponibilização de uma versão restaurada do filme, que também estará em sala nos cinemas.