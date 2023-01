Vá à antestreia do filme Os Espíritos de Inisherin com a SÁBADO

Novo filme do realizador Martin McDonagh conta com Colin Farrell e Brendan Gleeson nos principais papéis.

É já no dia 2 de fevereiro de 2023 que Os Espíritos de Inisherin, o novo filme de Martin McDonagh, chega aos cinemas. O novo filme do realizador de Em Bruges (2008) e Três Cartazes à Beira da Estrada (2017) conta com Colin Farrell e Brendan Gleeson nos papéis principais, acompanhados por Kerry Condon e Barry Keoghan.



O filme passa-se numa ilha remota da costa oeste da Irlanda e relata a história de Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), amigos de longa data. Porém, Colm decide acabar a amizade, e Pádraic tenta recuperá-la com a ajuda da sua irmã Siobhán (Kerry Condon) e do problemático jovem ilhéu Dominic (Barry Keoghan). No entanto, os esforços repetidos de Pádraic apenas fortalecem a determinação de Colm.





O filme chega às salas em fevereiro mas, se for assinante da, pode ir assistir à antestreia no dia 31 de janeiro, às 21h30, nos Cinemas UCI El Corte Inglês (Lisboa) e nos Cinemas UCI Arrábida (Vila Nova de Gaia).