IndieJúnior: um festival que parte do cinema para criar pontes

As mais lidas GPS

A 6ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil chega ao Porto, entre os dias 25 e 30 de janeiro. Há secções de cinema para várias idades e em todas se falará de hospitalidade, civismo, natureza e empatia.

Se no ano passado o IndieJúnior teve que se sujeitar a um formato mais curto, com uma forte componente online, este ano, e apesar da pandemia ainda obrigar a alguma contenção, o festival retoma um ciclo programático mais próximo da sua conceção original. Algumas atividades, porém, tiveram que ficar em suspenso, como "O Meu Primeiro Filme", embora o objetivo seja voltar a elas mal as condicionantes o permitam. "Não está tudo bem como queríamos, porque ainda estamos a voltar aos poucos", diz a programadora Jéssica Pestana.