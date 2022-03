Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

As mais lidas GPS

Noite Turva é um dos filmes exibidos no Ampla D.R.

1. De 25 a 27 de março e de 4 a 6 de abril, a Ampla, mostra de cinema para miúdos (e graúdos), reúne na Culturgest os filmes premiados nos festivais dedicados à sétima arte realizados em Portugal. A programação é extensa e conta com sessões que dão a conhecer ao público mais novo o melhor da produção nacional e mundial. Os filmes exibidos terão disponíveis recursos de acessibilidade como legendas, interpretação em língua gestual portuguesa e audiodescrição, além de sessões "descontraídas", com regras tolerantes no que diz respeito ao movimento e ao barulho da sala. Os filmes serão exibidos em vários horários. A programação completa pode ser consultada aqui e os bilhetes adquiridos através deste site.