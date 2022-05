Festas de Oeiras regressam com concertos de Tony Carreira, Ana Moura e Agir

Regressam esta quarta feira, 1 de junho, as tradicionais festas de Oeiras no formato original. A programação, que inclui música, desporto, um festival de marionetas e animação para os mais novos, acontece todos os dias úteis, das 17h às 24h, no Jardim Municipal de Oeiras, Parque Urbano de Miraflores e no Taguspark, até dia 19.