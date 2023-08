Nunca mais é Sábado: cinco planos para aproveitar o fim de semana

1. Este sábado e domingo, em Lisboa, o festival Todos - Caminhada de Culturas volta a levar-nos ao diálogo para que possamos acertar o mundo através das artes performativas contemporâneas. Música, exposições, oficinas, cinema ou teatro aproximam geografias e abrem espaço a novos paradigmas a partir da arte, na zona da Ameixoeira. O programa está disponível aqui e a página de inscrições para as atividades pode ser consultada aqui.







António, de Nylon Princeso, é um dos filmes em exibição D.R.

rodutos de artesanato, bijuteria, brinquedos, acessórios, cerâmica ou vestuário para adultos e crianças são algumas das oportunidades. O evento, que decorre junto à Pérgola do Molhe, decorre entre as 10h e as 19h. A entrada é livre.





partir das 15h na Tasca Expresso, será distribuído um número limitado de pulseiras que dão acesso ao teleférico entre Guimarães e a Montanha da Penha a um preço reduzido de €1,50.







Club Makumba D.R.



André Henriques Joana Linda

2. Na Foz do Douro, este sábado, 26, o Mercado do Molhe regressa à rua. P3. Em Guimarães, este sábado, a sexta edição do Vai-m'à Banda - evento que dá a conhecer a gastronomia local ao som de concertos - regressa, e pelo palco, passam nomes como Club Makumba, Femme Falafel ou Catarina Branco. À prova estão algumas das mais emblemáticas casas da cidade berço: Tasca Expresso, Adega do Ermitão, Amigos da Penha, Tio Júlio e Taberna do Trovador. A4. Conhecido pelo cancioneiro dos Linda Martini e embarcado a solo via Cajarana, disco de 2020, André Henriques será o convidado da quarta edição do Concerto de Verão no Museu Diocesano de Santarém, este sábado. As reservas para o evento podem ser feitas pelo telefone 243 304 065 ou pelo email geral@museudiocesanodesantarem.pt 5. De 27 a 29, as festas de S. João da Degola, na Manta Rota, Algarve, prometem animar os últimos dias do mês. O programa inclui a corrida e marcha Passeio de São João da Degola (domingo, 9h30), o tradicional Banho Santo (dia 29, 10h) e o concerto de Micaela, às 22h30, também de segunda-feira.