Os snacks mais saudáveis para comer à noite

Cereais com leite

Os melhores snacks para as horas mais tardias têm que ser leves e fáceis de digerir. Coma algo com hidratos de carbono fáceis de digerir, adicione proteína e fibra. Um exemplo de uma boa combinação é cereais tipo corn flakes com leite frio. Caso prefira leite vegetal, algumas boas opções são leite de amêndoa e de arroz. Veja mais dicas compiladas pelo site Verywell Fit.

Getty Images