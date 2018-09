Estes dez hábitos do dia-a-dia fazem envelhecer a pele

Rotinas quotidianas que consideramos correctas mas não o são, hábitos alimentares adoptados a favor da silhueta e não do estômago e rituais de higiene que danificam a pele, favorecendo o envelhecimento da pele. Ao El País, a dermatóloga Paloma Cornejo desmistificou os cuidados errados que temos sobre o nosso corpo.

Nisto, todos os profissionais da pele estão de acordo: o melhor tratamento contra o envelhecimento da pele é um protector solar. E não o devemos limitar às épocas de calor: "O seu uso deve ser diário, sobretudo no rosto".

"São o melhor cosmético para combater as olheiras causadas por movimentos e gestos repetitivos", afirma Cornejo.

9. Descansar bem



"As células do corpo regeneram-se durante o sono, pelo que quando não se dorme o suficiente, a renovação celular – que inclui as células da pele – é diminuta e pode provocar olheiras, manchas na pele e olhos avermelhados."

Getty Images