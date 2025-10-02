Sábado – Pense por si

Fotogalerias
No Porto centenas de pessoas juntaram-se pela libertação dos ativistas
Manifestação em Roma pela libertação dos ativistas que seguiam na flotilha para Gaza
Manifestantes juntaram-se no centro da cidade de Genebra
Manifestantes em Paris acusam França de apoiar Israel
Manifestantes uniram-se em Leipzig sob o mote: 'Navegar pela Liberdade'
Em Valência milhares pediram pelo 'fim do genocídeo' e pela libertação da Flotilha
Em Madrid milhares de manifestantes juntaram-se em homengem aos ativistas detidos por Israel
As manifestações espalharam-se também no Mundo árabe e na Líbia é pedido que os ativistas sejam libertados
Multidão em protesto em solidariedade com a Global Summit Flotilha em Genebra
02 de outubro de 2025 às 21:21Débora Calheiros Lourenço

Manifestações pela libertação dos ativistas da flotilha humanitária para Gaza espalham-se pelo Mundo

Os ativistas que seguiam nas embarcações da flotilha humanitária para Gaza foram detidos na noite de quarta-feira pelas autoridades israelitas antes de conseguirem chegar à costa do enclave

