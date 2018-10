Brexit: Neste ginásio, pode bater nos políticos que odeia

O Gym Box, em Londres, não é um ginásio qualquer. Neste espaço, o espaço e aparelhos estão decorados com a cara dos políticos britânicos que defenderam e negociaram o Brexit. Assim, todos os londrinos que queiram dar murros em sacos com Theresa May ou Boris Johnson só precisa de participar numa aula de Brexfit, uma espécie de kickboxing político.