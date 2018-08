As mentiras que a Disney contou para não traumatizar as crianças

Aladino Em 1992, a Disney lançou o filme que conta a história de um jovem órfão e pobre que encontra uma lâmpada mágica, com um génio a quem pode pedir três desejos. Na história original, escrita nos anos 850, Aladino pede ao génio que o tire de uma gruta, que lhe dê um banquete para si e para a sua mãe (que nesta versão está viva) e pede ainda um terceiro desejo: que todas as noites a princesa Jasmine e o seu marido sejam transportados para a sua casa – onde acaba por trancar o marido na casa de banho para poder estar com a princesa.

O Corcunda de Notre Dame

No filme da Disney, de 1996, a história de Quasimodo é contada de forma ligeiramente diferente. No conto original, de 1831, o corcunda é surdo e bastante mais violento. Acaba, inclusive, por sequestrar Esmeralda, mata por engano vários ciganos que a tentavam libertar e, ao descobrir que Frollo a enforcou atira-o do alto da igreja. A história termina com uns soldados a encontrar o esqueleto de Quasimodo abraçado ao de Esmeralda.

