Steven Pinker: “Os médicos são os descendentes dos barbeiros medievais”

Joga-se no Euromilhões, onde é quase garantido que se vai perder, mas não se guarda esse dinheiro para a reforma onde estaria seguro. A racionalidade humana parece óbvia, mas são muitas as armadilhas que nos podem toldar um raciocínio correto. Steven Pinker, psicólogo cognitivo, professor na Universidade de Harvard, resolveu reunir todos os nossos erros – o seu índice de falácias tem cerca de 83 truques em que tropeçamos – para nos mostrar como ser mais racionais. Em Racionalidade – O que é, porque parece rara e porque importa apresenta um tutorial que nos ajuda a não nos sentirmos atacados numa discussão.





A pandemia tornou-nos mais racionais?



Criou uma grande desigualdade. Num extremo temos a racionalidade máxima da nossa espécie, ao desenvolvermos as vacinas contra a Covid-19 em menos de um ano e com uma tecnologia nova, o que é extraordinário. Por outro lado, vemos uma explosão de irracionalidade com as pessoas que negam a Covid, com a popularidade de curas de charlatões, como a hidroxicloroquina, e com as teorias da conspiração, como a de que a pandemia era um complô para derrubar Trump. Decidi escrever este livro porque queria que fosse um tutorial das ferramentas de raciocínio, numa altura em que temos a perceção de que estamos a sofrer uma crise de racionalidade. Era inevitável a questão: o mundo está a perder a cabeça?