Rivoli abre as portas ao público para celebrar 90 anos

Haverá dj sets e a transmissão online do espetáculo Lowlands, a 23 às 21h30, no canal do TMP

Haverá dj sets e a transmissão online do espetáculo Lowlands, a 23 às 21h30, no canal do TMP d.r.

Tiago Guedes chama-lhe um gato de sete vidas. Desde a sua fundação, em 1932, que o Rivoli já vestiu várias peles, chegando a ter sido ponderada a sua demolição nos anos 60 para ser transformado na sede do banco Borges & Irmão. “A capa dos Cadernos do Rivoli é precisamente esse projeto”, refere o diretor do Teatro Municipal do Porto (TMP) sobre os volumes 8 e 9 que serão apresentados a 19 de janeiro (18h) na Câmara Municipal do Porto, numa cerimónia inscrita no 90º aniversário do Rivoli.