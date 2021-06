Como a vida nos afasta

A história de Sobreviventes começa pelo fim, numa madrugada de junho: à chegada da polícia, três adultos, de fatos cerimoniosos mas em perfeito desalinho, ensanguentados, choram, abraçados uns aos outros, nas escadas de pedra da casa do lago onde passavam as férias da sua infância. No segundo capítulo, o romance recua até ao tempo em que os irmãos Pierre, Benjamin e Nils tinham, respetivamente, 7, 9 e 13 anos. O cenário, esse, é o mesmo. Aliás, jamais mudará, ao longo das pouco mais de 200 páginas, que se leem de um fôlego. É ali que se esconde o segredo das suas mágoas, do facto de, ao crescerem, se terem afastado.