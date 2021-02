'Na Tailândia a comida canta', diz o grande embaixador desta gastronomia

Especialista e embaixador da comida tailandesa, David Thompson tem sete restaurantes em todo o mundo e continua fascinado com este receituário asiático. Em Portugal, alguns dos seus pratos provam-se no JNcQUOI Ásia, em Lisboa.

Nos anos 80, foi à Tailândia de férias e de seguida mudou-se para lá. Já era cozinheiro mas só então começou realmente a sua carreira: foi sob o receituário desse país que abriu, por todo o mundo, dezenas de restaurantes – seus e como consultor. Este australiano tornou-se o grande divulgador da cozinha tailandesa e um dos seus restaurantes, o Nahm, em Banguecoque, chegou a nº 1 dos Asia 50 Best. Hoje mantém sete restaurantes é responsável pelas receitas tailandesas do JNcQUOI Ásia, em Lisboa.





Quando se mudou para a Tailândia há 30 anos, o que se sabia sobre a comida tailandesa no Ocidente?

A primeira vez que provei comida tailandesa – e lembro-me bem, foi em 1979 – foi num restaurante em Bondi [bairro de Sydney] e era terrível, detestei. Foi um choque, talvez por achar os ingredientes estranhos – a galanga, citronela, pasta de camarão, molho de peixe – ou apenas porque esses ingredientes eram maus. Nessa altura a cozinha tailandesa era pouco conhecida e malfeita, simplesmente pela fraca qualidade dos ingredientes disponíveis, independentemente das capacidades técnicas do cozinheiro. Uma década depois, na Tailândia, tive a sorte de conhecer uma mulher que cozinhava com a maior mestria que algumavez vi: ela conseguia cheirar quando a comida estava salgada. Nunca tinha provado comida com tanta elegância e de sabores tão claros.